Если вы ищете, где отпраздновать свадьбу в Подмосковье недорого, но на качественном уровне — мы готовы вам помочь! Подберем формат мероприятия, который больше всего отвечает вашим запросам и пожеланиям.
Свадьба в загородном клубе или на базе отдыха в Подмосковье позволит вам насладиться красотой окружающей природы. Вдали от суеты большого города — у воды или в роскошных залах, есть множество живописных локаций, где ваше торжество станет по-настоящему сказочным.
Предлагаем также коттедж на свадьбу — на территории отеля есть отдельные домики, где с комфортом разместится любая компания, а мы организуем обслуживание мероприятия и вкусные блюда с нашей кухни. Выгодное расположение в 80 км от МКАД по Егорьевскому или Новорязанскому шоссе, либо новой трассе М12 и ЦКАД, позволяет быстро добраться до места и отдохнуть в окружении природы.
Не все отели для свадьбы подойдут для такого ответственного дня в жизни семьи. Обратите внимание, чтобы парк отель предложил вам размещение, банкет, участие ведущих с программой, а также дополнительные услуги.
Мы предоставляем все перечисленное и даже больше — и будем счастливы видеть вас в «Бережках»!
Сколько бы человек ни было запланировано, мы предложим лучший вариант банкетного зала: от летнего шатра до большого помещения со сценой. Места гарантированно хватит всем и во время торжественной церемонии, и во время развлекательной программы.
Что у нас есть к вашим услугам: свадебные площадки в Подмосковье, выездная регистрация, банкет на свадьбу в Московской области, цены на проведение свадьбы.
Выбор зала можно провести как по фото, удалённо с нашими менеджерами, так и во время визита в наш комплекс — так вы узнаете подробнее о месте и услугах, получите важную информацию и сможете сделать правильный выбор.