Главная Свадьба

Ваша незабываемая свадьба
в Подмосковье

Проведите этот запоминающийся день в роскошном окружении, а о деталях позаботимся мы!

Какая девушка не мечтает

О красивой, яркой и запоминающейся свадьбе?

Особенно, когда вокруг столько однообразия, и «все-как-у-всех» больше не ценится!

Ваша свадьба в Подмосковье будет незабываемой и особенной, если провести ее в «Бережках»! Для каждой пары молодоженов мы проводим уникальный праздник, который не повторяется в деталях и сценарии.

Мы сделаем для вас все мероприятие «под ключ»: оформим зал, выполним флористику и декор, накроем шикарный стол, встретим и усадим гостей, поможем с проведением всего вечера (в этом помогут харизматичный ведущий и DJ с качественной аппаратурой), организуем фотосессию и поможем с размещением в уютных номерах отеля, когда вечер подойдет к концу.

О красивой, яркой и запоминающейся свадьбе?
Красивая свадьба, которая запомнится всем гостям и до глубины души тронет каждого – это наша задача, наше любимое дело, которое мы стараемся делать на максимально качественном уровне.

Все, чтобы сделать вашу свадьбу яркой

Свадебные рестораны и банкетные залы в Подмосковье
Банкет на свадьбу

Незабываемое меню и напитки

Свадебные площадки
Свадебные площадки

Самые подходящие локации для свадьбы

Организация свадьбы
Организация свадьбы

Возьмем организацию мероприятия на себя

Подготовка к свадьбе
Подготовка к свадьбе

У нас вы сможете отдохнуть и заранее подготовиться к свадьбе

Выездная регистрация
Выездная регистрация

Для тех, кто хочет отойти от «стандартной программы»

Предложения и цены
Предложения и цены

Варианты проведения свадебных мероприятий

Персональное предложение

Свадьба — это ответственный день для любой пары, и у вас может быть множество вопросов, на каждый из которых мы ответим.



 

Свадьба у воды   База отдыха для свадьбы   Загородные клубы для свадьбы   Загородные клубы для свадьбы   База отдыха для свадьбы

Почему за проведением свадеб
обращаются к нам

Огромный опыт проведения мероприятий

Свадьбы, юбилеи, дни рождения, празднование Нового года, корпоративные мероприятия

Сервис и комфорт

Персонал комплекса регулярно проходит повышение квалификации, обучаясь у лучших!

Уютная и атмосферная обстановка

Залы и помещения выполнены в уютном стиле, атмосфера располагает к качественному отдыху

Выгодные расценки

Несмотря на высокий уровень сервиса и убранства, мы держим доступные цены для большинства молодоженов

Полный набор услуг «под ключ»

Вы сами сможете выбрать, какой набор услуг нужен для вашей запоминающейся свадьбы

Возможность размещения гостей

У нас вы можете остаться после праздника, а утро нового дня встретить в бассейне и SPA-центре

Для вас мы сделаем свадьбу особенной

Узнайте, какие даты свободны для проведения торжества

Дата торжества

Свадьба в Московской области — это возможность провести яркое мероприятие, которое запомнится молодожёнам и гостям, в комфортных условиях недалеко от Москвы. «Бережки-Холл» уже более 15 лет предоставляет гостям высокий уровень сервиса при проведении торжества, развлечении гостей и размещении в новых номерах.

Почему именно загородная свадьба?

Проведение свадебного банкета на свежем воздухе добавит празднику особенную атмосферу, где каждый гость сможет насладиться не только изысканными блюдами, но и вдохновляющим пейзажем. При этом, территория гостинично-развлекательного комплекса «Бережки-Холл» позволяет насыщенно провести выходные даже для самых требовательных гостей.

  • Свадьба под ключ с профессиональными ведущими
  • Организация банкета любого уровня
  • Живая музыка и DJ на всё время праздника
  • Банкетный зал на ваш выбор, несколько вариантов, включая шатер
  • Оформление зала и номера молодожёнов, флористика и декор
  • Праздничная фотосессия и видеосъёмка
  • Все возможности для качественного отдыха после банкета

Выбирая такой формат, вы гарантируете себе и своим гостям исключительный комфорт, превосходный сервис и личное пространство для празднования этого значимого события!

Если хотите организовать проведение свадьбы у воды, мы предложим вам наши свадебные площадки на открытом воздухе — выбрать подходящий формат помогут наши менеджеры.



Забронировать зал, веранду или ресторан для Вашей свадьбы, Вы всегда сможете у нашего менеджера по телефону: 8(495)16-16-016, 8(925)845-62-52

Команда профессионалов всегда готова провести Ваше торжество, просто позвоните нам, чтобы встретиться и обсудить все детали!

Если вы ищете, где отпраздновать свадьбу в Подмосковье недорого, но на качественном уровне — мы готовы вам помочь! Подберем формат мероприятия, который больше всего отвечает вашим запросам и пожеланиям.

Свадьба в загородном клубе или на базе отдыха в Подмосковье позволит вам насладиться красотой окружающей природы. Вдали от суеты большого города — у воды или в роскошных залах, есть множество живописных локаций, где ваше торжество станет по-настоящему сказочным.

Предлагаем также коттедж на свадьбу — на территории отеля есть отдельные домики, где с комфортом разместится любая компания, а мы организуем обслуживание мероприятия и вкусные блюда с нашей кухни. Выгодное расположение в 80 км от МКАД по Егорьевскому или Новорязанскому шоссе, либо новой трассе М12 и ЦКАД, позволяет быстро добраться до места и отдохнуть в окружении природы.

Не все отели для свадьбы подойдут для такого ответственного дня в жизни семьи. Обратите внимание, чтобы парк отель предложил вам размещение, банкет, участие ведущих с программой, а также дополнительные услуги.

Мы предоставляем все перечисленное и даже больше — и будем счастливы видеть вас в «Бережках»!

 

Сколько бы человек ни было запланировано, мы предложим лучший вариант банкетного зала: от летнего шатра до большого помещения со сценой. Места гарантированно хватит всем и во время торжественной церемонии, и во время развлекательной программы.

Что у нас есть к вашим услугам: свадебные площадки в Подмосковье, выездная регистрация, банкет на свадьбу в Московской области, цены на проведение свадьбы.

Выбор зала можно провести как по фото, удалённо с нашими менеджерами, так и во время визита в наш комплекс — так вы узнаете подробнее о месте и услугах, получите важную информацию и сможете сделать правильный выбор. 

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